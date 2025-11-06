Вселенная может прекратить расширение и умереть по-другому

Вселенная, которая, по предположениям ученых, сейчас активно расширяется, можно умереть, «схлопнувшись». К таким выводам пришли астрономы Cеульского университета Енсей. Новое исследование опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

© Вечерняя Москва

Исследователи выяснили, что со временем расширение Вселенной может замедлиться, а потом и вовсе перейти в так называемое «большое сжатие». Согласно новой теории, дойдя до определенного размера, галактика «схлопнется» до своего изначального состояния, после чего произойдет новый Большой взрыв, который до этого и породил саму Вселенную.

До этого такая теория считалась неправдоподобной и опровергнутой, однако новые исследования сверхновых типа la вновь делают ее жизнеспособной.

По мнению корейских ученых, звезды ранней Вселенной отличались от остальных. Эта разница говорит о том, что они производят в среднем более слабые сверхновые.

Согласно проведенному анализу с учетом этих различий, Вселенная действительно расширяется, но не ускоренно, а с замедлением, и темная энергия постепенно ослабевает, говорится в материале.

До этого специалисты смогли впервые воссоздать процесс, который может в теории стать причиной мгновенного разрушения Вселенной, на квантовом компьютере. Процесс, который они анализировали, именуется коллапсом «ложного вакуума».