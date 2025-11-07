Тысячелетиями в Южной Америке жила неизвестная группа людей

Когда более 12 000 лет назад первые люди достигли предгорий и открытых равнин центральной Аргентины, почти все остальные уголки мира были уже заселены. Теперь же первый анализ древней ДНК из этого региона выявил ранее неизвестную популяцию, которая сохранялась здесь на протяжении почти 8500 лет.

© Naukatv.ru

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, заполняет критически важный пробел на генетической карте прошлого.

«Поражает как временной охват, так и географический масштаб изучения части Южной Америки, которая до сих пор отсутствовала в подобных крупных генетических исследованиях. С генетической точки зрения они проделали фантастическую работу, чтобы вписать этот регион в общий контекст», — оценил археолог Рамиро Барберена из Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины (CONICET).

Предыдущие анализы древней ДНК выявили три основных линии предков в Южной Америке, сконцентрированных в Центральных Андах, Амазонии и Патагонии.

«Центральная Аргентина — обширный регион, который оставался неисследованным и не представленным в выборках. Главным нашим вопросом был такой: учитывая расположение в середине между этими тремя популяциями, были ли местные жители их смешением или нет?» — объясняет генетик Родриго Норес из CONICET, соавтор статьи.

Неизвестная часть истории

Исследователи сотрудничали с археологами, биоантропологами и музейными кураторами в Аргентине, чтобы идентифицировать в их коллекциях человеческие останки, пригодные для анализа ДНК. После расшифровки генетического материала 238 человек, живших в регионе на протяжении последних 10 000 лет, ученые с удивлением обнаружили ранее неизвестную генетическую линию.

«Это огромная часть истории континента, о которой мы не знали», — признался соавтор исследования Хавьер Мараваль-Лопес из Гарвардского университета.

Древние геномы в сочетании с археологическими данными позволяют предположить, что, несмотря на культурные потрясения, волны технологических инноваций и суровые природные испытания, вновь обнаруженная группа смешивалась с людьми из других частей Южной Америки лишь на окраинах своего ареала. Неясно, почему эти люди в основном держались обособленно: на пути миграций в этот регион с севера (из Амазонии) или с юга (из Патагонии) нет каких-либо крупных природных преград.

«Там нет серьезных биогеографических барьеров, — подтверждает Барберена. — Этот район — по сути, огромная равнина».

Несмотря на относительную генетическую изоляцию, эта группа оказалась необычайно устойчивой. Генетики выяснили, что многие современные аргентинцы имеют общее происхождение с представителями этой популяции, жившими на протяжении последних 8500 лет. Даже сильная засуха в регионе между 6000 и 4000 лет назад не оказала заметного влияния на население.

Эта картина отличается от характерной для Европы, Азии и Африки, где смена образа жизни и языка часто сопровождается генетическими изменениями. Например, в Европе исследования древней ДНК показали, что земледелие пришло и распространилось по континенту вместе с совершенно новой группой людей.

Однако древнее население Аргентины почти не смешивалось с другими южноамериканскими группами, даже несмотря на то, что археологические данные свидетельствуют о начале мелкомасштабного выращивания сельскохозяйственных культур около 1500 лет назад. Эта преемственность указывает на то, что люди оставались на своих землях, перенимая новый образ жизни.

«В этом регионе мы видим разнообразие языков и множество культурных изменений, археологические данные свидетельствуют о взаимодействии с другими группами. Но население остается прежним», — констатирует Норес.

Прежние представления придется пересмотреть

Даже более глубокие преобразования едва затронули генетическую непрерывность региона. Интересно, что исследователи не обнаружили генетического сдвига, связанного с распространением около 1300 лет назад языков и стилей керамики из Амазонии в центральную Аргентину, что ранее приписывали переселению народов.

«Основываясь на материальной культуре и лингвистике, предполагалось наличие крупной миграции — но в генетической картине ее не видно. Интересное противоречие. Возможно, нам придется пересмотреть то, что мы считали наиболее значимой миграцией в доисторической Южной Америке», — отмечает Барберена.

Полученные данные проливают свет и на более ранние миграции, включая ту, что впервые привела людей в Америку. В число образцов вошла ДНК женщины, жившей 10 000 лет назад, всего через несколько тысячелетий после первых известных свидетельств присутствия человека в центральной Аргентине. Ее ДНК более близка к людям из других частей Южного конуса, чем к древним обитателям территорий дальше к северу, таких как Перу и Бразилия.

Генетик Дэвид Райх из Гарварда, соавтор исследования, считает это свидетельством доисторической гонки за заселение последних пустующих уголков мира.