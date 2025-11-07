Google представила свой самый мощный ИИ-чип

Компания Google начала широкое распространение своего самого мощного на сегодняшний день ИИ-чипа Ironwood, представляющего седьмое поколение тензорных процессоров (TPU). Этот шаг стал частью стратегии поискового гиганта по завоеванию рынка искусственного интеллекта (ИИ) за счет предложения собственных полупроводниковых решений. Чип, представленный для тестирования в апреле, станет общедоступным в ближайшие недели. Об этом сообщает издание CNBC.

© Газета.Ru

Разработанный внутри компании, Ironwood предназначен для выполнения всего спектра задач — от обучения больших языковых моделей до работы чат-ботов и ИИ-агентов в реальном времени. Объединяя до 9 216 чипов в единый кластер, новый TPU устраняет «узкие места в обработке данных для самых требовательных моделей» и предоставляет клиентам возможность «запускать и масштабировать крупнейшие из существующих моделей с высочайшей интенсивностью данных».

Google находится в состоянии жесткой конкурентной борьбы с Microsoft, Amazon и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) за создание инфраструктуры будущего для ИИ. Хотя большинство крупных языковых моделей до сих пор работают на графических процессорах Nvidia, разработка Google относится к категории специализированных чипов, которые могут предложить преимущества в цене, производительности и эффективности.

По данным компании, Ironwood более чем в четыре раза быстрее своего предшественника. Крупные клиенты уже выразили заинтересованность: стартап Anthropic планирует использовать до 1 млн новых TPU для работы своей модели Claude.

Параллельно с новым чипом Google представила набор обновлений, призванных сделать ее облачную платформу дешевле, быстрее и гибче по сравнению с решениями конкурентов вроде Amazon Web Services и Microsoft Azure.

Растущий спрос на ИИ-инфраструктуру уже отражается на финансовых показателях: выручка облачного подразделения Google в третьем квартале выросла на 34% в годовом исчислении.