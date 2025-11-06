В сеть утекли характеристики камер Samsung Galaxy S26 Ultra

Согласно последним утечкам, флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra может обойтись без значительных улучшений в системе камер по сравнению с предшественником. Об этом сообщает издание GSMArena.

По имеющейся информации, Galaxy S26 Ultra сохранит большую часть аппаратного обеспечения камеры от модели Galaxy S25 Ultra. Единственное заметное изменение коснется телефотомодуля: 10-мегапиксельный сенсор будет заменен.

Вместо него будет установлен новый 12-мегапиксельный датчик Samsung S5K3LD для камеры с трехкратным оптическим зумом. Кроме того, инсайдер сообщил, что устройство получит поддержку нового видеокодека APV.

Основная задняя камера останется 200-мегапиксельной (сенсор Samsung HP2). Сверхширокоугольный модуль будет использовать 50-мегапиксельный датчик JN3, а перископический телефотообъектив — 50-мегапиксельный Sony IMX854 с пятикратным оптическим приближением. Для фронтальной съемки, как утверждается, будет задействован 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX874.

Ожидается, что серия Galaxy S26 будет представлена в феврале 2026 года.