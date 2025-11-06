Трое астронавтов заблокированы на орбите после «столкновения с НЛО»

Три китайских астронавта миссии «Шэньчжоу-20» оказались заблокированы на орбите в связи с тем, что их корабль столкнулся с неопознанными летающими объектами, пишет Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Китайского управления пилотируемых космических исследований.

По данным управления, Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе должны были вернуться на Землю в среду, 5 ноября.

Тайконавты передали символические ключи от китайской космической станции «Тяньгун» новому экипажу, подготовились к спуску, но за несколько часов до вылета произошло столкновение с объектами.

Китайские чиновники не уверены, что именно врезалось в корабль, однако считается, что повреждения вызваны космическим мусором — по сути, «хламом», оставшимся от прежних миссий и запусков.

Столкновение оставило заметные следы на корпусе корабля, что вызвало сомнения в его пригодности для возвращения экипажа на Землю.

«В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков», — пояснили в космическом агентстве, не уточнив подробностей инцидента.

Возможные даты возвращения космонавтов на Землю также не были названы.