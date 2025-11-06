Радио Судного дня вышло в эфир с новым сообщением

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир с новым закодированным сообщением. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701», — прозвучало в эфире, пишет «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

УВБ-76 — это позывной радиостанции, работающей на коротковолновой частоте 4625 кГц. Станция начала свою работу предположительно в конце 1970-х годов и с тех пор практически непрерывно ведет вещание. Многие исследователи полагают, что УВБ-76 является частью системы «Мертвая рука» — автоматической системы гарантированного ядерного возмездия.

Ранее, 29 октября, УВБ-76 транслировала в своем эфире необычное сообщение, содержащее слово «тормомозг». Передача состоялась в 18:38 по московскому времени.