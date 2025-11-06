Google хочет построить дата-центр для ИИ на острове Рождества

Американская технологическая компания Google планирует построить центр обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) на принадлежащем Австралии острове Рождества. Австралийское МО рассматривает эту территорию как ключевой форпост для отслеживания активности китайских подлодок и надводного флота в Индийском океане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Центр обработки данных частично предназначен для того, чтобы вы могли осуществлять управление и контроль с помощью искусственного интеллекта, которые вам понадобятся в будущем, особенно если вы полагаетесь на беспилотные системы для миссий наблюдения, целеуказания и даже боевых действий", - заявил Reuters бывший представитель штаба ВМС США Брайан Кларк.

По его мнению, наличие передового узла командования и управления на острове Рождества "будет иметь решающее значение" в случае гипотетического конфликта с вероятным противником, в качестве которого Кларк обозначил Китай.

Как отмечается в публикации, в ходе недавней штабной игры с участием австралийских, американских и японских военных была отмечена важная роль острова Рождества как "передовой линии обороны Австралии в любом региональном конфликте". Отдельно подчеркивалась роль территории как удобной точки для запуска беспилотников.

Reuters сообщает, что планы по созданию крупного центра обработки данных на острове Рождества появились после того, как Google и Министерство обороны Австралии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облачных услуг. Подробности проекта сохраняются в секрете - неизвестны ни стоимость, ни точные масштабы строительства. Как сообщили агентству представители местных властей, Google ведет переговоры об аренде земли для будущего центра рядом с аэропортом острова Рождества. Они также утверждают, что Google ведет переговоры с местной горнодобывающей компанией об обеспечении будущего хаба энергией.

В октябре Google подала заявку на прокладку подводного кабеля между островом Рождества и городом Дарвин на севере Австралии, где шесть месяцев в году базируется корпус морской пехоты США. Монтаж кабеля поручен американской компании SubCom, которая ранее работала на ВМС США и Великобритании. Кларк отметил, что подводные кабели обеспечивают значительно более высокую пропускную способность и надежность связи по сравнению со спутниковыми системами. Как пояснил эксперт, в условиях кризиса спутниковая связь ненадежна, в отличие от подводных коммуникаций.

Ранее пресс-служба американской оборонной корпорации Lockheed Martin сообщила, что компания намерена внедрить инструменты генеративного искусственного интеллекта от Google в свою внутреннюю систему AI Factory.