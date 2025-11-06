Китайский зонд зафиксировал межзвездную комету 3I/ATLAS

Космический аппарат «Тяньвэнь-1», разработанный Китайским национальным космическим управлением для изучения Марса, успешно провел наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS, используя камеру высокого разрешения. Об этом сообщает ТАСС.

Во время съемки зонд расположился на расстоянии около 30 миллионов километров от изучаемого объекта. Благодаря серии полученных кадров удалось создать анимацию движения 3I/ATLAS. Это важное достижение для Китая, поскольку впервые страна осуществила наблюдение за межзвездным телом с помощью собственного исследовательского аппарата.

1 июля 2025 года чилийский обзорный телескоп зафиксировал объект, который стал третьим межзвездным телом, вошедшим в Солнечную систему.

Подготовка к наблюдениям началась в сентябре. Напомним, что миссия «Тяньвэнь-1», стартовавшая в июле 2020 года, включает орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Зонд достиг орбиты Марса в феврале 2021 года и продолжает проводить научные исследования.