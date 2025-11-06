Китайский зонд зафиксировал межзвездную комету 3I/ATLAS

Лера Букина

Космический аппарат «Тяньвэнь-1», разработанный Китайским национальным космическим управлением для изучения Марса, успешно провел наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS, используя камеру высокого разрешения. Об этом сообщает ТАСС.

© Global Look Press

Во время съемки зонд расположился на расстоянии около 30 миллионов километров от изучаемого объекта. Благодаря серии полученных кадров удалось создать анимацию движения 3I/ATLAS. Это важное достижение для Китая, поскольку впервые страна осуществила наблюдение за межзвездным телом с помощью собственного исследовательского аппарата.

1 июля 2025 года чилийский обзорный телескоп зафиксировал объект, который стал третьим межзвездным телом, вошедшим в Солнечную систему.

Подготовка к наблюдениям началась в сентябре. Напомним, что миссия «Тяньвэнь-1», стартовавшая в июле 2020 года, включает орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Зонд достиг орбиты Марса в феврале 2021 года и продолжает проводить научные исследования.