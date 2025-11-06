Комета Солнечной системы стала золотой после «опасного танца» с Солнцем

Большинство комет белые, желтые или синие (и иногда зелёные), но теперь в Солнечной системе появилась редкая золотистая комета, сообщает Live Science. Небесное тело, получившее название C/2025 K1 (ATLAS), было обнаружено в мае 2025 года системой оповещения о столкновении астероидов с землей.

За C/2025 K1 (ATLAS) следили астрономы, в том числе астрономы-любители из американских штатов Калифорния и Аризона. Один из них, Дэн Бартлетт, рассказал, что комета не должна была пережить перигелий (попадание в ближайшую к Солнцу точку) 8 октября (сближение на 50 миллионов километров), но пережила этот момент и приобрела красно-коричнево-золотистый редкий цвет.

Новая комета прибыла из Облака Оорта, расположенного на краю Солнечной системы. Спектроскопия, проведенная Дэвидом Шлейхером из обсерватории Лоуэлла, показывает, что в C/2025 K1 (ATLAS) нет углеродных соединений, обычно присутствующих в этих кометах.

Обычно под воздействием солнечного света кометные газы выглядят зелеными из-за двухатомного углерода (C2) или синими из-за ионизированного угарного газа (CO+). Ученые не уверены, связан ли необычный оттенок C/2025 K1 (ATLAS) с ее сближением с Солнцем.

C/2025 K1 можно увидеть между созвездиями Девы и Льва. По данным Spaceweather.com, она наиболее хорошо видна незадолго до восхода Солнца. Комета достигнет своей ближайшей точки к Земле 25 ноября, то есть, вероятно, останется видимой до начала декабря.