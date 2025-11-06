В Британии нашли редкие римские драгоценные камни с гравировками

Археологи, раскапывающие форт Бремениум в Хай-Рочере, Нортумберленд, обнаружили два гравированных драгоценных камня, некогда вставленные в печатные кольца. По мнению экспертов, качество и редкость артефактов делают их уникальными для Британии, сообщает Национальный парк Нортумберленд.

© Телеканал «Наука»

Форт Бремениум, расположенный к северу от Адрианова вала вдоль дороги Дере-стрит, охраняемый путь в Каледонию (современная Шотландия) во II–III веках н. э. Здесь размещались вспомогательные подразделения из разных частей империи, включая Cohors I Lingonum из Галлии и более поздние Cohors I Vardulorum из Испании. Сегодня валы и каменные остатки форта возвышаются над холмами, образующими парк Нортумберленд, а под ними археологические находки свидетельствуют о повседневной жизни военных и местных жителей.

Открытие изящных инталий

В 2025 году команда из 47 волонтеров и 24 студентов Ньюкаслского университета почти одновременно нашла два резных камня. Первый, обнаруженный Барри Мидом, изображает собранный виноград с амурами и козлоподобным существом. Эксперты отмечают, что такой сюжет уникален для Британии, хотя стилистически схож с находками в Далмации и Северной Италии.

Вторая инталия, меньшая по размеру, вероятно, также служила в доставке для печатных колец. Оба камня принадлежали офицерам или торговцам, которые использовали их для оттисков, печатая на воске или глине.

«Качество изготовления указывает на средиземноморское соглашение: возможно, они привезены владельцами или через торговлю», — отметил руководитель раскопок Ричард Карлтон.

В римской культуре инталии были больше, чем украшения. Они демонстрировали статус, профессиональную принадлежность и даже исполняли роль талисманов. Изображения на камнях — от богов и животных до мифологических и сельскохозяйственных сцен — отражают ценности и веру владельцев. Мотив винограда особенно символичен: он связывает северные форпосты с плодородными виноградниками Средиземноморья, подчеркивая культурную память и идентичность солдат на окраине империи.

«Самое захватывающее — осознавать, что я первый человек, увидевший это за 1800 лет», — сказала Барри Мид, обнаруживший первую инталию

Рекордная коллекция 2025 года

Помимо инталий, при раскопках были обнаружены римская керамика, фрагменты амфоры, броши с эмалью, военное снаряжение и бронзовая масляная лампа. Боб Джексон из Археологической группы Редесдейла охарактеризовал находки как «исключительные как по количеству, так и по качеству». Эти образцы отражают роль форта не только в качестве военных баз, но и центра торговли и ремесла, демонстрируя интеграцию местного гарнизона в глобальную нестабильную эпоху.

Раскрытие жизни за стенами форта

Геофизические исследования наличия циклических поселений (викуса) за стенами Бремениума, где живут семьи, торговцы и ремесленники. Это указывает на то, что граница Рима была не только оборонительной, но и динамичной, с активным межкультурным обменом.