GigaChat Сбера обучился на 8 факультетах в аграрном вузе

Нейросеть Сбера GigaChat обучилась на 8 факультетах и успешно сдала выпускной экзамен по направлению «Агробиотехнологии и устойчивое сельское хозяйство» в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ), сообщает пресс-служба Сбера.

По итогам экзамена нейросеть Сбера показала уровень знаний бакалавра.

В первой части экзамена GigaChat проходил тестирование из 15 вопросов, а вторая часть состояла из 10 открытых практических вопросов, на которые нужно было дать развернутые ответы.

Нейросеть обучалась по 8 направлениям, среди которых агрономия, агрохимия, аквакультура, ветеринария, зоотехния, лесное дело, садоводство и производство пищевых продуктов.

Ответы модели оценивала комиссия под руководством академика РАН, профессора, ректора КубГАУ Александра Трубилина. По итогам тестирования GigaChat верно ответил на большинство вопросов и получил оценку «хорошо».