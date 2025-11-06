Назван срок запуска Starship V3

Первый запуск ракеты Starship V3, вероятно, состоится в январе следующего года. Об этом заявил на саммите журнала Economist Space Summit Кико Дончев, вице-президент по запускам в SpaceX, передает ixbt.com.

Это будет испытательный полет, уточнил Дончев. По его словам, супермощный ускоритель Super Heavy V3 будет доставлен на площадку для испытаний через несколько дней или недель.

Топ-менеджер подчеркнул, что Кико Дончев сообщил, что SpaceX планирует осуществить 165-170 запусков Falcon 9 в 2025 году. Для достижения цели в 125 запусков компании потребовалось чуть более 9 месяцев. Таким образом, задача в 165 запусков выглядит вполне осуществимой, указал Дончев. На данный момент SpaceX уже выполнила 140 миссий, добавил вице-президент компании.

Ранее основатель Tesla и SpaceX, бывший сотрудник администрации Дональда Трампа Илон Маск заявил, что стоимость создания марсианского города может варьироваться от 1 до 1000 триллионов долларов, в зависимости от прогресса в ракетных технологиях.