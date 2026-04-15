Тайна могил рыцарей Артура: что на самом деле увидел французский инквизитор

В середине XIII века французский инквизитор Этьен де Бурбон составил трактат «О различных материях, похвалы достойных» — труд, сфокусированный на семи дарах Святого духа. Но самым запоминающимся фрагментом книги стал другой пассаж; тот, в котором Этьен якобы нашел могилы рыцарей Круглого стола. Портал medievalists.net рассказал, что же видел инквизитор и где это место находится в современности.

Этьен утверждал, что он своими глазами видел «бесчисленные гробницы» в епархии Отена, рядом с деревней, которую он назвал Алюз. Местные жители якобы говорили, что могилы принадлежат рыцарям короля Артура — Ивэйна, Гавейна, Эрека и их компаньонов. При этом в большинстве могил остались лишь потертые кости и пыль, а в некоторых — вообще ничего. Этьен добавил, что в этом месте римляне бились с домом Артура, и по обе стороны пало бесчисленное множество воинов, из-за чего многие могилы и остались пустыми.

Данное свидетельство — одна из первых задокументированных попыток связать реальность и легенды о рыцарях Круглого стола. Для Этьена это было не простое любопытство историка, но артефакт с моральным подтекстом: даже самые галантные, храбрые герои легенд превратились в прах. А их могилы придали осязаемую форму медитации проповедника на тему смерти и порчи тела.

Нынешние историки связывают описанный доминиканцем Алюз с современной деревней Сент-Эмилланд, находящейся в 15 километрах к юго-востоку от Отена. На их связь намекает не только географическое расположение, но и средневековые документы, где упоминаются созвучные названия поселения. А само слово могло произойти от романского слова luizel, luysel или luseau, что значит «гроб» или «гробница». Между топонимом и ритуальной практикой есть недвусмысленная ассоциация. Просто Этьен наверняка транскрибировал то, что слышал, на месте, или мог перепутать Алюз с другой деревней неподалеку.

Как бы то ни было, свидетельства Этьена соответствуют археологии именно Сент-Эмилланда. Но что же он увидел? Между поздним римским периодом и ранним средневековьем населенный пункт был важным центром для индустрии каменных гробов. Деревня выполняла роль своего рода склада для саркофагов, изготовленных из местного песчаника в Тинтри, Вергенне и других каменоломнях. К тому же, он удобно располагался на римской дороге из Лиона в Булонь. Более современные теории склоняются к гипотезе, что там находилось кладбище времен Мировингов, привлекавшее похороны со всего региона. Близость к каменоломням могла сделать каменные саркофаги более доступными даже для простолюдинов, что объясняет их изобилие.

Путешественники, прошедшие через регион позже, подтвердили впечатления Этьена. Они тоже видели «бесчисленное множество огромных саркофагов» на кладбище, причем их было много как в XVIII, так и к концу XIX века. Они встречались в садах, в окружающих полях, иногда их фрагментами были вымощены улицы.

Никаких систематических раскопок в деревне пока не было, поскольку археологов больше интересует богатое наследие Отена. Тем не менее, пересечение топонимии, исторических свидетельств и сохранившейся работы по камню подсказывает, что Сент-Эмилланд — почти наверняка тот самый Алюз, о котором писал Этьен.