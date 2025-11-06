Apple Watch Ultra 3 сравнили с Watch 11 и Ultra 2

На YouTube-канале ProTech рассказали про новые смарт-часы от Apple - Watch Ultra 3. Стоит ли их покупать вместо Watch 11 или Ultra 2?

© YouTube/ProTech

Толщина корпуса у Apple Watch Ultra 3 уменьшилась с 14,4 у Ultra 2 до 12 мм, но по факту габариты у обоих часов остались одинаковыми. Поменялся лишь принцип, по которому Apple рассчитывает толщину. Ранее учитывался ещё и сенсор, прилегающий к запястью, а сейчас нет.

Новинка получила экран с более широким углом обзора и ещё более тонкими рамками. В результате он стал на 5% больше, чем у предшественника.

Добавили в часы также 5G и спутниковую связь. Ещё будет функция поиска часов через спутник. Правда, в СНГ ничего из этого работать не будет.

© ProTech

По производительности изменений нет. Беспроводные модули тоже остались те же.

Компания Apple также заявила об увеличении времени работы Ultra 3 с 36 до 42 часов. Фактически же прирост аккумулятора составил только 6%, а хватает часов всего на двое суток (если использовать самые "прожорливые" циферблаты; при самых простых - на 3,5 дня).

Ещё часы стали быстрее заряжаться: до 80% всего за 45 минут, а до 100% за 1 час 15 минут.

Вывод

В Ultra 3 во многом те же самые функции, что и в Watch 11. Единственное - появился уникальный для Ultra циферблат "Путевая точка", который поможет вам без запуска дополнительных приложений лучше ориентироваться на местности. Именно поэтому лучше вместо Ultra 2 или 3 сейчас приобрести Watch 10 или 11, особенно с учётом их большого дисплея.