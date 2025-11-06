США «проиграют» Китаю в гонке за ИИ

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, выразил мнение, что Китай может обойти США в области развития искусственного интеллекта благодаря более низким затратам на электроэнергию и менее строгим регуляторным требованиям. Это заявление было сделано после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на экспорт передовых чипов Nvidia в Китай, сообщает The Financial Times.

Хуанг выразил обеспокоенность «цинизмом» со стороны США и Великобритании, одновременно призвав к оптимизму. Он отметил, что в США может быть принято до 50 новых нормативных актов в области искусственного интеллекта, в то время как китайские субсидии на электроэнергию делают китайские ИИ-чипы более доступными на мировом рынке.

Газета проинформировала о том, что крупные китайские центры обработки данных, принадлежащие ByteDance, Alibaba и Tencent, получили увеличенные субсидии на энергию. Это произошло после того, как компании выразили недовольство ростом затрат на отечественные полупроводники.

Ранее Хуанг выступал за открытие американского рынка для своих чипов. Однако после встречи Трампа и Си Цзиньпина экспорт был временно запрещен. Тем не менее, Трамп выразил надежду на то, что США могут рассмотреть возможность экспорта модифицированной версии Blackwell.