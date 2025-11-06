Vivo X300 признали удачным компактным флагманским смартфоном

Техноблогер Павел Хмурчик рассказал в одном из выпусков на своём YouTube-канале об опыте использования Vivo X300. Модель оказалась действительно хорошей, хотя были и некоторые недостатки.

© YouTube/Павел Хмурчик

Vivo X300 должен стать продолжением легендарного компактного X200 Pro Mini. Но получилось ли это у китайцев?

В первый же день пользования X300 перезагружался несколько раз. А всё дело в ещё недоработанной Origin OS. Смартфон просто в какой-то момент начинал глючить, зависать и выключался. Происходило это всегда при включенной камере.

Из плюсов - у новинки улучшили вибрацию. Также к концу недели на смартфон пришло обновление, которое должно убрать все эти ошибки с камерой.

Диагональ экрана у Х300 - 6,31", при этом для своих габаритов аппарат увесистый - 190 г.

Работает новый Vivo на процессоре Dimensity 9500, имеет все скоростные типы памяти, ультразвуковой датчик отпечатков, хорошее стерео. Автономность тоже не подвела, к тому же внутри - аккумулятор на 6000 мА*ч. Выдаёт смарт 10 часов работы экрана.

В тестировании участвовала именно китайская версия, а вот глобальная "урезана" по ёмкости аккумулятора и намного дороже. Да, у неё не надо возиться с настройкой уведомлений, но заплатить вам придётся куда больше.

Главное обновление с точки зрения камер у Х300 - это основной сенсор. Детализация у него действительно очень хорошая. Вопросы остались разве что в сверхширику, но в целом какую-никакую приличную картинку он тоже выдаёт. Телевик же стал технически немного лучше, чем был у X200 Pro Mini. Из минусов камер - цветопередача. Смартфон иногда ошибается в цветах и, например, на видео делает тёмные волосы седыми.

Сравнение снимков X300 с iPhone 17 Pro вы можете увидеть выше.

Вывод

Глобальная версия Vivo X300 едва ли стоит покупки: 1200 долларов за минимальную конфигурацию - это слишком дорого. А вот что касается китайской версии, то о её приобретении стоит задуматься. Да, она дешевле и имеет ряд компромиссов, но за 800 долларов вы получаете компактный смарт, которым тактильно приятно пользоваться, у которого мощный процессор, отличная автономность, достойные камеры и оболочка, адекватные функции. В целом это смартфон, у которого нет конкурентов.