Ученые зафиксировали вспышку активности черной дыры

Астрономы зафиксировали рекордно мощное событие — вспышку активности черной дыры J2245+3743. Эта сверхмассивная черная дыра, масса которой составляет около 500 миллионов солнечных масс, поглотила огромную звезду, что привело к выбросу энергии, эквивалентному 10 триллионам солнечных светимостей, сообщает Nature Astronomy.

За период до марта 2025 года данное событие выделило столько энергии, сколько Солнце излучило бы, полностью превратившись в энергию. В 2018 году было зафиксировано событие J2245+3743, мощность которого в 30 раз превышала вспышку квазара, известную как «Страшная Барби».

Это явление возникло из-за разрушения и последующего поглощения звезды, чья масса примерно в 30 раз превышала массу Солнца. Звезда увеличила свою массу за счет вещества, поступающего из аккреционного диска, окружающего черную дыру.

Объект J2245+3743 уникален тем, что его вспышка растет и затухает медленно из-за задержки распространения света на 10 миллиардов лет. Это замедляет наблюдаемую динамику в четыре раза. Ученым необходимо учитывать этот эффект для точного анализа процесса, при котором черная дыра разрушает звезду.