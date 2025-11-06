В России вырос спрос на бюджетную электронику

В России вырос спрос на недорогую электронику. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования, россияне всё чаще выбирают более доступные устройства.

За девять месяцев этого года средний чек в сегменте снизился примерно на 20% - до 55 тысяч рублей. Наибольшей популярностью пользуются компьютеры и комплектующие, затем идут наушники и аудиотехника, а замыкают тройку смартфоны.

Эксперты отмечают, что цены и продажи техники снижаются из-за высокой ключевой ставки и ослабления курса валют.