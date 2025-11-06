ИИ Google получил доступ к почте и файлам пользователей

Google объявила о значительном расширении возможностей своего чат-бота Gemini, который теперь может использовать данные из личной переписки в Gmail и документов в Google Drive для проведения «глубоких исследований» (Deep Research). Эта функция, которую компания назвала одной из наиболее востребованных, позволяет Gemini действовать как полноценный агент для создания исследовательских отчетов, а не просто отвечать на прямые вопросы. Об этом сообщает издание The Verge.

При активации режима Deep Research модель сначала разрабатывает многоэтапный план исследования, затем проводит серию веб-поисков для формирования отчета. Пользователи могут запрашивать доработки отчета с использованием дополнительной информации или экспортировать готовый материал в Google Doc или даже в виде подкаста, сгенерированного искусственным интеллектом.

Google подчеркивает, что эта интеграция с продуктами Workspace открывает новые горизонты для работы. Например, теперь можно составить отчет о конкуренте, сопоставляя общедоступные веб-данные со стратегиями компании, сравнительными таблицами и рабочими чатами.

Когда пользователь выбирает опцию deep research в строке запроса Gemini, ему предлагается выбрать, какие источники использовать: стандартный поиск Google, Gmail, Drive и/или Google Chat. Это означает, что электронные письма, документы, таблицы, презентации и PDF-файлы из Drive, а также логи чатов (при использовании Google Chat) будут служить контекстом для языковой модели Google.

На данный момент функция доступна только на настольных компьютерах, однако Google обещает начать развертывание поддержки мобильных устройств в ближайшие дни.