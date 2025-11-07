Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S26

Журналисты издания PhoneArena предсказали стоимость новых смартфонов Samsung. Материал доступен на сайте медиа.

© Lenta.ru

Специалисты проанализировали слухи о том, что в 2026 году Samsung будет вынуждена поднять цены на устройства из-за экономической ситуации в мире. На основе раскрытых инсайдов авторы предположили, что базовый Galaxy S26 будет стоить 850-900 долларов (68-73 тысячи рублей). Для сравнения, Galaxy S25 стоит 800 долларов (65 тысяч рублей).

Стоимость Galaxy S26+, скорее всего, составит 1100 долларов (89 тысяч рублей), тогда как Galaxy S25+ оценивали в 1000 долларов (81 тысяча рублей). Наконец, флагманский Galaxy S26 Ultra оценят минимум в 1350 долларов (110 тысяч рублей) за версию с 256 гигабайтами встроенной памяти. Его предшественник вышел на рынок по цене 1300 долларов (105 тысяч рублей).

В материале говорится, что повышение цен на новые смартфоны Samsung кажется весьма вероятным. Однако корейский IT-гигант может пойти на хитрость. Так, его главный конкурент Apple избежал повышения цен на смартфоны, но убрал из продажи устройства, имеющие 128 гигабайт памяти. Таким образом, iPhone 17 Pro оценили на 100 долларов дороже предшественника.

Ранее известный инсайдер под ником Alchimist Leaks рассказал, что смартфоны Galaxy S26 получат чипы Exynos 2600 и Snapdragon 8 Gen 5 Elite.