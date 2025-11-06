В Швеции выловили очень редкого «призрачного осьминога»

В конце октября рыболовное судно в западной части пролива Скагеррак случайно выловило крайне редкого семирукого осьминога, Haliphron atlanticus. Животное не имело коммерческой ценности, но привлекло внимание ученых.

Осьминога решили исследовать в Гетеборгском университете.

«На днях мне позвонили с Гетеборгского рыбного аукциона и спросили, не хочу ли я привезти необычного осьминога в лабораторию. Мне сразу показалось интересным изучить его и взять образцы», — рассказывает морской биолог Кристин Аппельквист из Гетеборгского университета.

Редкость для науки

Этот вид пелагический, что значит, что он большую часть времени свободно плавает в толще воды, не зарывается в ил и не прикрепляется к камням. Обычно Haliphron atlanticus встречается на глубинах от нескольких сотен до нескольких тысяч метров в Атлантике, но отдельные наблюдения фиксировались и в других океанах. До 2025 года в скандинавских водах его видели всего пять раз.

Интересно, что Haliphron atlanticus получил прозвище «призрачный осьминог» из-за своей полупрозрачной, слегка бледной внешности. Летом 2025 года схожий экземпляр был найден на пляже в Калифорнии, и его форма и полупрозрачное тело сразу дали визуальное впечатление «призрака». Название на шведском языке, spökkrake, также отражает этот эфемерный, почти невидимый облик животного.

Образец весил 25 килограммов и имел длину 1,25 метра. По словам Кристин, осьминог оказался приловом с траулера, который занимался добычей креветок на глубине 200 метров.

«Прилов — это рыба или животное, которое не является объектом промысла и часто выбрасывается обратно. Для исследователей такой случай — настоящая удача», — отмечает она.

Особенности семирукого

Haliphron atlanticus имеет восемь конечностей, как и другие осьминоги, но у самцов восьмая превращается в брачный орган, который прикрепляется к самке и затем отделяется. После спаривания самец обычно погибает, а самки часто умирают после откладывания яиц или рождения детенышей.

«Эта особь съела креветок, что, вероятно, и привело ее в трал», — добавляет Кристин.

Научное изучение

В лаборатории Кристин взяла образцы ДНК, сохранила один глаз и ротовой аппарат для дальнейшего сравнения с другими экземплярами. Эти части помогают исследовать видовые особенности, эволюционные связи и пищевые привычки. Были также осмотрены внутренние органы и изучено содержимое желудка, чтобы понять рацион и поведение животного.

Ученые отмечают, что найти подобный экземпляр своими силами почти невозможно.

«Иногда предпринимаются попытки снять животных с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов или пробного траления, но обнаружение этого осьминога — чистая случайность. Такие находки дают уникальный шанс изучить жизнь пелагических гигантов», — говорит биолог.

Размеры и половой диморфизм

Haliphron atlanticus — один из двух крупнейших известных видов осьминогов (второй — Enteroctopus dofleini). Самки могут достигать почти четырех метров в размахе щупалец и весить до 75 кг, тогда как самцы остаются крошечными, около 30 см, что демонстрирует явный половой диморфизм. Щупальца семирукого имеют более широкие присоски, чем у других осьминогов, что помогает удерживать добычу и перемещаться в толще воды.

Вклад в науку

Образец сейчас заморожен в Морской лаборатории Тьярне. Кристин ищет коллег и исследовательские группы, которые хотели бы изучить животное глубже.

«Я планирую написать краткий научный отчет, чтобы находка была внесена в международные базы данных», — говорит биолог.

Эти данные помогут лучше понять экосистемы глубоководных вод Швеции и внесут вклад в фундаментальную морскую биологию, включая эволюционные и экологические аспекты этого редкого вида.