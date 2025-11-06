Huawei представила свой аналог iPhone Air по более доступной цене

Huawei представила в Китае ультратонкий флагман Mate 70 Air с большой батареей и полноценной защитой от воды и пыли. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Huawei

Новинка получила почти 7‑дюймовый OLED‑дисплей с разрешением 2760х1320 пикселей с частотой 120 Гц при толщине корпуса 6,6 мм и массе 208 г. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и доступен в серебристом, белом и черном цветах.

Huawei Mate 70 Air предлагается в версиях с процессором Kirin 9020A и 12 ГБ оперативной памяти или Kirin 9020B с 16 ГБ ОЗУ. В чем разница процессоров, не уточняется.

На тыльной части смартфона расположен блок, включающий четыре камеры: основную на 50 Мп, 12‑мегапиксельный телеобъектив с 3‑кратным оптическим зумом, сверхширокоугольную камеру с разрешением 8 Мп и спектральный сенсор на 1,5 Мп. Спереди представлена селфи-камера на 10,7 Мп.

При толщине 6,6 мм смартфон может похвастаться аккумулятором емкостью 6500 мАч, поддерживающим проводную быструю зарядку мощностью 66 Вт, что выделяет модель в сегменте тонких устройств. Среди прочих особенностей отмечается наличие предустановленной системы HarmonyOS 5.1 с набором функций на базе ИИ.

Предзаказ уже открыт в Китае по цене от 4199 юаней (около 47,6 тыс. руб.). Планируется ли выпуск Huawei Mate 70 Air за пределами КНР, не уточняется.