В Москве представят первого российского человекоподобного робота с ИИ

В ноябре в Москве состоится презентация первого в России человекоподобного робота с встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Разработка сочетает три основные функции: возможность передвижения, захват и перемещение предметов, а также общение с человеком. Робот работает автономно и не требует подключения к внешним серверам.

© Ferra.ru

Проект станет основой для дальнейшего развития платформы антропоморфной робототехники. Над направлением будет работать Новая технологическая коалиция, в которую входят компании Promobot, «Дабл Ю Экспо», Idol, «Корпорация роботов» и несколько университетов.

Главная особенность робота — способность вести диалог и выражать эмоции с помощью мимики. При создании уделили внимание системе распознавания речи, качеству микрофонных массивов и алгоритмам, которые помогают поддерживать разговор.

Обучение велось на специальных датасетах. Устройство анализировало данные о движении, работе манипуляторов, весе предметов и показаниях датчиков. Вся обработка информации происходит «на борту», что позволяет роботу работать офлайн без облачных вычислений.

В дальнейшем такие роботы могут использоваться на производстве, в логистике и сфере обслуживания — например, в аэропортах, банках или других общественных пространствах. Презентация разработки запланирована на 11 ноября в Москве.