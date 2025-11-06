Человечество не переживет: ученые выяснили, из-за чего наступит конец света

Лера Букина

Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Уорикского университета предупреждают, что конец света может наступить из-за поглощения Земли Солнцем. По их словам, даже если наша планета сможет пережить этот процесс, человечество, вероятно, исчезнет, сообщает научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Человечество не переживет: ученые выяснили, из-за чего наступит конец света
© Global Look Press

Команда полагает, что наша гибель, скорее всего, будет вызвана интенсивными гравитационными воздействиями, известными как «приливные силы». По словам доктора Эдварда Брайанта, ведущего автора исследования, планета, как и Луна, воздействует на звезду, притягивая ее.

По мере развития звезды и ее расширения сила этого взаимодействия увеличивается. В результате планета замедляется, а ее орбита сужается, постепенно приближаясь к звезде. В конечном итоге планета либо разрушается, либо падает на звезду, отметил специалист.

Звезды главной последовательности, такие как Солнце, сохраняют свою стабильность благодаря равновесию между гравитационным притяжением и энергией, выделяемой в процессе ядерного синтеза в их ядрах. Однако, когда запасы водорода в ядре истощаются, это равновесие нарушается, что приводит к коллапсу звезды под действием собственной гравитации, подчеркнул Брайант.

Конец света наступит в 2026 году: шокирующее пророчество Сидика Афгана

По его словам, когда ядро звезды достигает критической температуры, атомы гелия начинают превращаться в углерод, что сопровождается мощным выбросом энергии и запускает цепную реакцию ядерного синтеза в ее внешних слоях. Брайант отметил, что в результате этого процесса Солнце может увеличиться в размерах до 100-1000 раз и поглотить Землю. По его прогнозам, это событие произойдет примерно через 5 миллиардов лет.