Человечество не переживет: ученые выяснили, из-за чего наступит конец света

Астрономы из Университетского колледжа Лондона и Уорикского университета предупреждают, что конец света может наступить из-за поглощения Земли Солнцем. По их словам, даже если наша планета сможет пережить этот процесс, человечество, вероятно, исчезнет, сообщает научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Команда полагает, что наша гибель, скорее всего, будет вызвана интенсивными гравитационными воздействиями, известными как «приливные силы». По словам доктора Эдварда Брайанта, ведущего автора исследования, планета, как и Луна, воздействует на звезду, притягивая ее.

По мере развития звезды и ее расширения сила этого взаимодействия увеличивается. В результате планета замедляется, а ее орбита сужается, постепенно приближаясь к звезде. В конечном итоге планета либо разрушается, либо падает на звезду, отметил специалист.

Звезды главной последовательности, такие как Солнце, сохраняют свою стабильность благодаря равновесию между гравитационным притяжением и энергией, выделяемой в процессе ядерного синтеза в их ядрах. Однако, когда запасы водорода в ядре истощаются, это равновесие нарушается, что приводит к коллапсу звезды под действием собственной гравитации, подчеркнул Брайант.

По его словам, когда ядро звезды достигает критической температуры, атомы гелия начинают превращаться в углерод, что сопровождается мощным выбросом энергии и запускает цепную реакцию ядерного синтеза в ее внешних слоях. Брайант отметил, что в результате этого процесса Солнце может увеличиться в размерах до 100-1000 раз и поглотить Землю. По его прогнозам, это событие произойдет примерно через 5 миллиардов лет.