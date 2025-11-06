Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев дважды выйдут в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС) и Сергей Микаев в ходе предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) дважды выйдут в открытый космос - в апреле и в июне.

© Пресс-служба ЦПК

"Один [выход в открытый космос] запланирован весной, в апреле, второй запланирован в июне", - сообщил Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

По его словам, первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры для исследования Солнца в терагерцевом диапазоне, а также на работу с аппаратурой "Экран". В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря", заменят отработавшие свой ресурс элементы.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября, он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на 26 июля. На 8-месячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также 2 выхода в открытый космос.