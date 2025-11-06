На Земле зафиксирована мощная магнитная буря уровня G3. Показатель считается сильным и занимает третью позицию по шкале из пяти уровней, где G1 означает слабое возмущение, а G5 – экстремально сильное.

Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«Буря и возмущения продлятся около суток, а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы», – рассказали в лаборатории.

По словам специалистов, подобные явления способны вызвать сбои в энергетических системах, привести к ложным срабатываниям защитных устройств и даже вызвать перегрев масляных трансформаторов. Кроме того, возможны перебои в работе спутниковой связи, радионавигации и высокочастотных радиоканалов.

В средних широтах, отметили ученые, жители смогут наблюдать яркие полярные сияния. Причиной всплеска активности стали выбросы солнечной плазмы, которые достигли магнитосферы Земли, передает ТАСС.