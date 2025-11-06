На YouTube заработала ИИ-озвучка иностранных видео на русском языке

YouTube начал поэтапно внедрять автоматический дубляж видео на русский язык с помощью ИИ Gemini. Функция позволяет добавлять к иностранным роликам русскую озвучку, сообщает Ferra.

Авторам стал доступен автоматический перевод и озвучивание на десятки языков, включая русский; дорожки генерируются искусственным интеллектом и подключаются на уровне настроек видео, без сторонних сервисов.​

По заявлению платформы, инструмент призван снизить языковые барьеры и расширить охват: многоязычные дорожки в среднем добавляют значимую долю просмотров от неосновных языков аудитории.​

Функция работала в пилотном режиме с 2023 года на каналах крупных блогеров, таких как MrBeast, Марк Робер и Джейми Оливер, а массовое развертывание началось во второй половине 2025 года и продолжается волнами.​ В ряде регионов функция уже отображается и работает, при этом Google заявляет о поэтапном расширении списка поддерживаемых языков и улучшении качества синхронизации.​

Создатель включает автодубляж в настройках видео в «Творческой студии», затем проверяет и публикует дополнительные аудиодорожки для выбранных языков. Зрители могут переключать дорожки в меню проигрывателя YouTube. При этом ролики с ИИ‑озвучкой маркируются соответствующим образом. Также поддерживается локализация заголовков и описаний.​​