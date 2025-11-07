Под храмом Шивы в Индии нашли сокровища XIII века

На юге Индии в деревне Ковилур, расположенной у подножия холмов Джаваду в округе Тируваннамалай, группа рабочих, занимавшихся реставрацией древнего храма бога Шивы, наткнулась на сокровище, пролежавшее под землёй сотни лет. Под святая святых храма, где обычно хранятся самые священные реликвии, оказался зарыт глиняный горшок, внутри которого покоились 103 золотые монеты.

Находка поразила исследователей не только своим масштабом, но и великолепной сохранностью артефактов. Монеты, аккуратно сложенные в сосуде, почти не потеряли блеска, будто их спрятали всего несколько десятилетий назад. Археологи считают, что сокровище относится к позднему периоду династии Чола или раннему периоду Пандья, примерно XIII веку нашей эры. Именно в это время Южная Индия переживала глубокие политические и культурные перемены. О находке сообщил портал Daijiworld.

Золото под святилищем

Как рассказывают очевидцы, рабочие проводили восстановительные работы, когда их инструменты неожиданно ударились о твердый предмет под каменным полом. Раскопав немного глубже, они наткнулись на запечатанный кувшин. Когда сосуд вскрыли, из него высыпалось сверкающее золото — монеты, каждая из которых несла следы тончайшей чеканки.

На место сразу прибыли представители Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов (HR&CE) и Налогового управления. Монеты были официально задокументированы, упакованы и переданы в хранилище для дальнейшего анализа. Предварительное исследование уже показало: архитектура храма и его орнаментальные детали полностью соответствуют стилю поздней эпохи Чола — периоду, когда храмы не только являлись центрами веры, но и играли важнейшую роль в экономике региона.

Эхо угасшей империи

Династия Чола, одна из самых могущественных в истории Южной Индии, в X–XII веках достигла небывалого могущества. Её флот контролировал морские пути, а торговля связывала Тамилнад с Юго-Восточной Азией и арабским миром. Однако к XIII веку империя стала терять влияние. Во времена царствования Раджараджи Чолы III (1216–1246 гг.) королевство ослабло из-за внутренних смут и набегов соперников. Именно тогда на юге усилилось государство Пандья, начавшее возвращать свои земли.

Несмотря на политические потрясения, в это время продолжалось активное храмовое строительство. Возможно, храм Сивана в Ковилуре был одним из таких святилищ, где переплетались религиозное благочестие и экономическая мощь. Золото, найденное под полом, могло быть частью храмовой сокровищницы или подношением божеству — своеобразным актом защиты священных богатств во времена нестабильности.

Следы торговли и веры

Монеты эпохи Чола и Пандья нередко украшались изображениями тигра и рыбы — династическими символами этих королевств. Некоторые экземпляры включали надписи с именами правителей и знаки религиозного благословения. Исследователи полагают, что и монеты из Ковилура могут содержать подобные мотивы, что позволит лучше понять не только экономику, но и идеологию времени.

Ученые уже приступили к нумизматическому анализу: изучают состав сплава, вес, иконографию, а также возможные следы перерезки монет — признак их длительного обращения. Если находка действительно относится к переходному периоду между династиями, это подтвердит, что даже в эпоху политического упадка храмы оставались устойчивыми центрами хранения и распределения богатств.

Сокровище, ставшее историей

Для жителей деревни Ковилур это открытие стало настоящим праздником. К храму, где произошло чудесное событие, стеклись местные жители, историки и паломники. Люди называют его «золотым благословением Шивы» и верят, что бог вознаградил храм за его долгую историю.

Археологи же видят в этом клады не только символ веры, но и ключ к пониманию средневековой экономики Южной Индии. Подобные открытия редки, и каждое из них помогает восполнить пробелы между мифами и фактами. Монеты пройдут тщательное исследование, а затем, как ожидается, будут выставлены в одном из музеев Ченнаи.