Загадочное существо-зомби выбросило на популярный пляж Британии

В британском Уортинге местная жительница Каталина Делани совершала прогулку с собакой, когда на популярном пляже она нашла загадочное существо, выброшенное на берег волнами. Об этом сообщает The Sun.

Как уточнила Делани, данное существо напоминало трехметровую рыбу-зомби. Она призналась, что ранее не встречала ничего подобного. Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые затем вызвали на пляж экспертов из Фонда охраны дикой природы.

По заключению специалистов, обнаруженное существо является конгером — длинной бесчешуйчатой рыбой, обычно имеющей серо-голубой окрас с бледно-золотистым брюшком.

В фонде отметили, что эти животные активны ночью, а днем они скрываются. Однако у особи, которую обнаружила Делани, плавники срослись, что придало ей пугающий вид.

