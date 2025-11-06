Представлен компьютер в корпусе микроволновки
Компания SignalRGB представила кастомный компьютер в корпусе микроволновки: в дверцу встроен монитор, а вместо панели управления установлен контроллер Stream Deck. Устройство также получило RGB‑подсветку для демонстрации фирменного ПО компании, сообщает Tom's Hardware.
За открываемой дверцей Microwave PC сохранен вращающийся поддон, который служит платформой для материнской платы MSI MPG‑Z890I EDGE TI с процессором Intel Core Ultra 5 225 и 48 ГБ оперативной памяти DDR5.
На левой стенке микроволновки установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, на правой — радиатор СЖО, а снаружи — вместо цифровой клавиатуры микроволновки используются элементы управления Stream Deck с макросами.
Конфигурация также включает NVMe SSD Patriot Viper VP4300 Lite на 2 ТБ, блок питания формата SFX мощностью 1100 Вт и синхронизируемую подсветку, управляемую через экосистему SignalRGB.
Проект позиционируется как полноценная игровая система среднего уровня с упором на визуальные эффекты и необычную компоновку, а не как бытовое устройство для разогрева пищи.
Оценочная стоимость сборки составляет около $2000 (около 162 тыс. руб.), однако в продажу устройство не поступит. SignalRGB планирует разыграть единственный экземпляр через платформу Gleam.