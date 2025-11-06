Представлен компьютер в корпусе микроволновки

Компания SignalRGB представила кастомный компьютер в корпусе микроволновки: в дверцу встроен монитор, а вместо панели управления установлен контроллер Stream Deck. Устройство также получило RGB‑подсветку для демонстрации фирменного ПО компании, сообщает Tom's Hardware.

© SignalRGB/YouTube

За открываемой дверцей Microwave PC сохранен вращающийся поддон, который служит платформой для материнской платы MSI MPG‑Z890I EDGE TI с процессором Intel Core Ultra 5 225 и 48 ГБ оперативной памяти DDR5.​

На левой стенке микроволновки установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, на правой — радиатор СЖО, а снаружи — вместо цифровой клавиатуры микроволновки используются элементы управления Stream Deck с макросами.​

Конфигурация также включает NVMe SSD Patriot Viper VP4300 Lite на 2 ТБ, блок питания формата SFX мощностью 1100 Вт и синхронизируемую подсветку, управляемую через экосистему SignalRGB.​

Проект позиционируется как полноценная игровая система среднего уровня с упором на визуальные эффекты и необычную компоновку, а не как бытовое устройство для разогрева пищи.​

Оценочная стоимость сборки составляет около $2000 (около 162 тыс. руб.), однако в продажу устройство не поступит. SignalRGB планирует разыграть единственный экземпляр через платформу Gleam.