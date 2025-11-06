Apple запретила обновлять некоторые модели iPhone и последний iPad

Компания Apple приостановила возможность установки первой бета-версии iOS 26.2 и iPadOS 26.2 на iPhone Air, iPhone 16e и новые iPad Pro M5 с поддержкой сотовой связи. Ограничение появилось спустя сутки после выпуска обновлений для разработчиков, сообщает MacRumors.

© Apple

Причины приостановки распространения не раскрываются, однако эксперты связывают это с возможными проблемами в работе фирменных модемов Apple C1 и C1X, используемых во всех трех устройствах. По предварительным данным, инженеры могли обнаружить ошибку, влияющую на стабильность соединения или работу системы после установки обновления.

Apple удалила обновления с серверов, и теперь бета-версии iOS 26.2 и iPadOS 26.2 не отображаются для упомянутых устройств. Ожидается, что компания выпустит исправленную версию прошивки лишь после устранения обнаруженной ошибки.

Также сообщается, что аналитик Creative Strategies Макс Вайнбах столкнулся со сбоем при обновлении своего iPad Pro — после установки iPadOS 26.2 планшет перешел в режим восстановления, что потребовало отката системы до iPadOS 26.1.