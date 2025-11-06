Исследователи из компании Tenable сообщили о серии уязвимостей, затрагивающих модели GPT-4o и GPT-5, которые лежат в основе ChatGPT. Эти дыры позволяют злоумышленникам похищать личные данные пользователей из памяти и истории переписки бота — без ведома самих пользователей.

Всего специалисты выявили семь векторов атак, часть из которых OpenAI уже устранила. Главная проблема — так называемые «непрямые инъекции промпта» (indirect prompt injection).

С их помощью можно обмануть искусственный интеллект и заставить его выполнять вредоносные инструкции, даже если пользователь ничего не подозревает.

Среди найденных методов — внедрение команд через вредоносные сайты, запросы к ChatGPT с поддельными ссылками или командами, маскированными под разрешённые домены (например, через bing.com), а также скрытие вредоносных инструкций в коде веб-страниц. В одном из сценариев атаки злоумышленник мог «отравить» память ChatGPT, добавив туда свои команды через сайт, который пользователь попросил бота кратко пересказать.

Подобные инъекции не требуют от пользователя кликов или загрузки файлов — достаточно обычного запроса вроде «расскажи, что написано на этом сайте». Если страница уже проиндексирована поисковиком, ИИ мог выполнить вредоносный код автоматически.

Tenable отмечает, что такие атаки — проблема не только OpenAI. За последние месяцы исследователи обнаруживали похожие уязвимости в Claude, Copilot, и других ИИ-инструментах. Некоторые позволяли похищать данные, обходить фильтры безопасности или подменять ответы модели.

По словам экспертов, полностью устранить угрозу инъекций промпта в ближайшее время вряд ли удастся. Они рекомендуют разработчикам ИИ-сервисов тщательнее проверять механизмы безопасности и фильтры URL, чтобы свести риски к минимуму.

