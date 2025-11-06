Google выпустила срочное обновление браузера Chrome

Google выпустила обновление браузера Chrome для Windows, macOS и Linux — версии 142.0.7444.134/.135. Апдейт устраняет пять уязвимостей, среди которых три получили высокую степень опасности. Эти баги могли привести к сбоям, выходу за пределы песочницы или даже выполнению произвольного кода на компьютере пользователя.

Главная уязвимость, CVE-2025-12725, связана с модулем WebGPU — новым интерфейсом, отвечающим за работу графики и машинного обучения в браузере.

Брешь появилась из-за неправильной проверки границ при работе с памятью GPU. Это позволяло злоумышленнику записывать данные за пределы выделенной области, что могло привести к сбоям или выполнению произвольного кода. Проблему обнаружил анонимный исследователь, которому Google уже выплатила вознаграждение.

Вторая уязвимость, CVE-2025-12726, была найдена исследователем Алесандро Ортисом. Она затрагивает компонент Views, отвечающий за отрисовку интерфейса Chrome. Ошибка могла привести к повреждению памяти и несанкционированному доступу к элементам интерфейса — например, позволить вредоносным сайтам вмешаться в работу окон или виджетов браузера.

Третья уязвимость, CVE-2025-12727, обнаружена в движке V8, который выполняет JavaScript и WebAssembly. Исследователь под ником 303f06e3 сообщил о ней в конце октября. Проблема связана с неправильной работой с памятью, что теоретически может позволить хакеру запускать произвольный код через специально подготовленный скрипт. Подобные ошибки в V8 ранее часто использовались в реальных атаках.

Кроме того, Google устранила две уязвимости средней степени риска в компоненте Omnibox — адресной строке Chrome. Ошибки CVE-2025-12728 и CVE-2025-12729, найденные исследователями Hafiizh и Khalil Zhani, могли использоваться для утечки данных или обмана пользователя с помощью поддельных подсказок при вводе адресов.

Google рекомендует всем пользователям немедленно обновить Chrome. Сделать это можно вручную: откройте меню Настройки → Справка → О браузере Google Chrome — и браузер автоматически загрузит последнюю версию.