Apple запланировала траты в миллиарды долларов на ИИ для Siri

Apple запланировала ежегодно тратить на ИИ от Google для Siri миллиарды долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Использование сверхмощной модели искусственного интеллекта Gemini позволит модернизировать голосовой помощник от производителя телефонов и планшетов. За это Apple будет платить Alphabet (материнская компания Google) более миллиарда долларов в год.

Помимо Gemini, Apple рассматривала возможность внедрения ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, но предпочла технологию от Alphabet. Новая ИИ-модель будет обрабатывать 1,2 триллиона параметров в отличие от действующей со 150 миллиардами. Это улучшит способность голосового помощника обрабатывать сложные данные и понимать контекст.

Отмечается, что использование технологий Google будет временным, пока Apple достаточно не разовьет собственные сервисы. Запуск обновленной Siri запланирован на весну

В октябре 2025 года компания Apple стала третьей в истории (после Nvidia и Microsoft), чья рыночная стоимость превысила четыре триллиона долларов. Так, 28 числа акции этой компании на пике достигли 269,87 доллара за одну ценную бумагу. Капитализация Apple составляла 4,005 триллиона долларов.