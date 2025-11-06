Анонсирован скорый запуск ракеты «Протон» с Байконура

С космодрома Байконур осуществят новый запуск ракеты‑носителя класса «Протон», предстоящий пуск станет 430-м в истории ракеты с 1965 года, сообщили в Роскосмосе.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Роскосмоса, очередной запуск ракеты-носителя семейства «Протон» с Байконура запланирован в самое ближайшее время. Предстоящий полет станет уже 430-м по счету с момента первого старта этой ракеты еще в 1965 году.

Двигатели для первой ступени ракеты изготавливает пермское предприятие «Протон-ПМ», входящее в состав НПО Энергомаш Роскосмоса. В настоящее время используется модификация двигателя РД-276, которую специалисты считают самой надежной среди аналогов.

Ранее предприятие «Протон-ПМ» открыло новое производство в микрорайоне Новые Ляды для серийного выпуска двигателей РД-191. Двигатели РД-191 используются в ракетах-носителях семейства «Ангара».