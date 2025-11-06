Володин призвал скорее ввести в оборот детские sim-карты

Профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские sim-карты, Госдума оперативно внесет соответствующие изменения в законодательство, если они потребуются.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Депутаты Государственной думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские sim-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем", - написал Володин в своем канале в MAX.

Володин напомнил, что за последние два года число жертв телефонных и интернет-мошенников среди детей увеличилось на 30%. По словам председателя Госдумы, использование детских sim-карт подразумевает в первую очередь ограничения на просмотр нежелательного контента и пользование определенными сервисами.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что министерство предлагает ввести в оборот отдельные sim-карты для детей до 14 лет и обязать операторов по запросу родителей предоставлять им такой пакет услуг. По таким картам также нельзя будет авторизоваться в соцсетях, где действуют возрастные ограничения.