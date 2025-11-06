Xiaomi добавила в 17 Pro «режим невидимки»

Компания Xiaomi начала распространять очень интересное обновление для смартфонов серии 17 Pro. Оно добавляюет новый «режим невидимки».

© Ferra.ru

Свежепредставленная функция позволяет одним касанием отключать микрофон, камеру и геолокацию, тем самым обеспечивая повышенную конфиденциальность при работе с устройством.

Активировать режим можно через виджет на заднем экране смартфона, который теперь также поддерживает быстрый доступ к настройкам приватности. Пользователи в Китае уже начали получать обновление. Сообщается, что полностью оно будет развёрнуто до середины ноября.

Кроме того, для Xiaomi 17 Pro продолжают выходить новые функции заднего дисплея: динамические аватары, перевод речи в реальном времени, пять видов живых обоев и мини-игры.