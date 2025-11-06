Россия запустит новый биоспутник «Бион-М» № 3

В 2030 году планируется запуск российского биологического спутника "Бион-М" № 3 с животными на борту. Об этом "РГ" сообщил ответственный исполнитель проекта "Бион", начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля Института медико-биологических проблем РАН Владислав Седлецкий во время передачи семян помидоров, побывавших на полярной орбите, участникам школьного эксперимента "В космос со своим помидором".

По его словам, запуск следующего "Биона" состоится в ближайшие пять-шесть лет.

"Рассчитываем, что он полетит в 2030 году. В отличие от аппарата "Бион-М" № 2, который был запущен с Байконура 20 августа на орбиту , новый спутник будет выведен на более высокую орбиту - примерно 800 км, но с тем же наклонением - порядка 97 градусов. Цель запуска спутника "Бион-М" №3 - исследование факторов космического полета в условиях более жесткого радиационного воздействия", - заметил ученый.

Напомним: впервые в истории биологическая лаборатория "Бион-М" № 2 была запущена на полярную, солнечно-синхронную орбиту высотой 370-380 километров, с наклонением около 97 градусов. Туда, где еще ни разу не летали живые организмы столь длительное время. И именно ту, которая среди прочих вариантов рассматривалась для размещения перспективной Российской орбитальной станции.

"Роскосмос" вместе с ИМБП РАН отправил на такое важное дело "суперкоманду": 75 мышей, полторы тысячи мух-дрозофил, микроорганизмы, семена растений, в том числе помидоров, а также грибы и муравьи. Только один, но очень показательный нюанс. Обычно ракету вывозят за несколько дней до пуска - специалисты проводят последние приготовления уже непосредственно на стартовом комплексе. Однако с "Бионом" все было по-особенному: от момента закрытия аппарата створками головного обтекателя до "контакта подъема" - не более 72 часов. Живые организмы должны были попасть в невесомость как можно быстрее. А потому ракету с биоспутником установили буквально за сутки до старта.

Как рассказал Владислав Седлецкий, ученые получили отличный результат по работе всей научной аппаратуры, а вернувшиеся биологические объекты в очень хорошем состоянии.

Специалисты отмечают: запуск биоспутника - стратегически важный научный проект, который позволяет изучать, как факторы космического полета влияют на живые организмы. Полученные знания в дальнейшем будут использованы при подготовке длительных пилотируемых космических полетов, в том числе на Луну, к планетам и другим объектам Солнечной системы.

Как сказал ранее "РГ" директор ИМБП РАН академик Олег Орлов, программа "Бион-М" имеет свою, уже более чем десятилетнюю, историю, и сейчас продолжается на новом технологическом уровне. Аналога в мире в настоящий момент нет.