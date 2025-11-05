В Китае показали ториевый реактор для крупнейшего в мире грузового судна

В Китае показали ториевый жидкосолевой реактор для крупнейшего в мире грузового судна. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Global look

Отмечается, что благодаря ториевому реактору судно сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров за раз. При этом, сам реактор будет безопасней и проще в обслуживании, чем традиционный ядерный реактор на основе урана.

«Инновационным такое судно делает то, что оно будет работать от ториевого жидкосолевого реактора, его тепловая мощность составит 200 мегаватт», — сообщает издание.

Ожидается, что мощность судна будет сравнительна с мощностью реакторов на атомных подводных лодках ВМС США. Как сообщает источник, успех этой технологии может привести к революции в коммерческом судоходстве.

