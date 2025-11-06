В России создали новую технологию хранения ядерных отходов

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Национальной академии наук Белоруссии предложили способ безопасного обращения со стронцием-90 и другими отходами ядерных реакторов. Разработка направлена на длительное и устойчивое хранение радиоактивных веществ.

© Ferra.ru

В основе метода используется материал с микропористой структурой типа «молекулярного сита». Он поглощает радиоактивные элементы, после чего материал вместе с накопленными ионами уплотняют при помощи электроплазменного импульсного спекания. Это горячее прессование с короткими импульсами тока.

В результате получается твердая керамическая форма, которая удерживает радионуклиды и может храниться длительное время. При необходимости изотопы можно извлечь и применять, например, в радиоизотопных источниках энергии для спутников, маяков и метеостанций.