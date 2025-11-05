Стареющие звезды могут разрушать близкие к ним планеты

Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Уорикского университета установили, что звезды, переходящие в фазу красного гиганта, способны уничтожать планеты-гиганты, вращающиеся слишком близко. Результаты работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Когда у звезды заканчивается водород, она расширяется и остывает, выходя из «главной последовательности». Исследователи изучили почти полмиллиона таких светил, находящихся в начале этой стадии. Ученые использовали данные спутника TESS, чтобы выявить 30 планет и кандидатов в планеты, включая 33 ранее неизвестные. Анализ показал: чем сильнее звезда расширяется и охлаждается, тем меньше вероятность, что рядом с ней сохранятся крупные планеты.

По словам ведущего автора Эдварда Брайанта, по мере старения звезды вызывают спиральное падение близких планет и их гибель. Причина — приливное взаимодействие: гравитационное «перетягивание каната» между звездой и планетой. Как и Луна, создающая приливы на Земле, планета воздействует на звезду, но по мере ее расширения это давление усиливается, замедляя орбиту планеты, пока она не «упадет» на звезду.