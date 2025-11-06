Обнаруженный в 2020 году храм майя оказался гигантской "космограммой"

Археологи обнаружили, что найденный пять лет назад на границе Мексики и Гватемалы архитектурный комплекс Агвада-Феникс, предположительно древнейший храм культуры майя, представляет собой гигантскую "космограмму", модель Вселенной в представлении данной древней цивилизации.

Об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Аризона (UArizona).

"Результаты наших раскопок указывают на то, что примерно в тысячном году до нашей эры данный регион пережил "Большой взрыв" монументального строительства, о котором мы не подозревали до настоящего времени. Все это говорит в пользу того, что индейцы майя начали возводить очень крупные сооружения с самого зарождения их цивилизации", - заявил профессор UArizona Такеши Иномата, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые проводят раскопки на границе между Мексикой и Гватемалой уже больше десяти лет. В 2020 году им удалось обнаружить здесь гигантский храмовый комплекс - огромную платформу из глины и камней, чья длина составляла 1 400 метров, ширина - 400 м, а высота - около 10-15 м. Эта структура была соединена с внешним миром девятью широкими дорогами и была повернута таким образом, что ее противоположные концы "смотрели" на те точки, где восходит Солнце в день летнего и зимнего солнцестояния.

Возраст этой постройки, как впоследствии обнаружили ученые, составлял от 2,8 до 3 тыс. лет, что сделало ее древнейшим и при этом крупнейшим монументом такого рода, найденным при раскопках в Мезоамерике. Это сразу привлекло огромный интерес к данному комплексу, получившему имя Агвада-Феникс, и заставило археологов продолжить раскопки и радарные исследования при помощи дронов.

В рамках этих изысканий ученые обнаружили еще 500 построек, а также дамбу и большое число каналов, артефактов и прочих сооружений, в том числе двойную крестообразную структуру в центре храмового комплекса. Внутри нее исследователи нашли несколько ритуальных топоров из жадеита, а в более глубоких слоях отложений на дне этой структуры ученые обнаружили фигурки крокодила, птицы и женщины из жадеита, а также прослойки, заполненные пигментами желтого, синего и зеленого цветов и указывающие на три стороны света.

Также рядом с ними исследователи обнаружили разноцветные раковины моллюсков, а также некоторые другие артефакты, которые указывают на ритуальный характер крестообразной структуры и ее связь с мифологией и космологическими представлениями майя. По мнению ученых, вкупе с другими факторами это говорит о том, что весь храмовый комплекс был гигантской "космограммой", иллюстрирующей представления древних майя о Вселенной, которая по пока неизвестным причинам была заброшена через два или три столетия после постройки.

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры в Мезоамерике. В девятом веке нашей эры большинство южных городов-государств майя были покинуты их жителями, а северные полисы были значительно ослаблены. Причиной этого могут выступать как продолжительные засухи, так и масштабные военные конфликты, чьи следы также были обнаружены во время раскопок на полуострове Юкатан в последние годы.