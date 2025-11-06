Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок

ZTE выпустила на глобальный рынок свой новый игровой смартфон Red Magic 11 Pro. Напомним, его дебют в Китае состоялся в прошлом месяце.

Стоит отметить, что характеристики глобальной версии Red Magic 11 Pro аналогичны характеристикам китайской версии Red Magic 11 Pro+. Глобальный Red Magic 11 Pro оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2688×1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит.

Устройство работает на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 и включает систему жидкостного охлаждения, игровой движок Cube Game Engine 3.0 и встроенный эмулятор компьютерных игр.

Основная камера двойная:

50 Мп, основной датчик, f/1.88, OIS;

50 Мп сверхширокоугольный объектив.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, что меньше, чем у китайской версии. При этом поддержка беспроводной зарядки сохранилась на прежнем уровне – 80 Вт.

Сроки выхода и цена

Red Magic 11 Pro будет доступен для предзаказа по всему миру с 13 ноября текущего года. Продажи стартуют 19 ноября.

Цена: