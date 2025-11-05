В Китае показали «самого человекоподобного» робота с мышцами и кожей

Китайский автопроизводитель XPeng показал свою новую разработку — «самого человекоподобного» робота с искусственным интеллектом, а также имитацией мышц и кожи.

© XPeng

Робот получил название IRON. Согласно заявлению компании, его физическая структура имитирует человеческую — у робота есть кости, гибкий позвоночник, рабочие синтетические мышцы и мягкая кожа. В качестве мозга IRON выступают три ИИ-чипа XPeng, разработанных специально для робота. Это позволяет задействовать сложную архитектуру ИИ как для общения, так и для управления движениями.

Согласно заявлению компании, IRON является первым человекоподобным роботом с полностью твердотельным аккумулятором. Кроме того, XPeng внедрила в его сознание «Четвертый закон робототехники», который гарантирует, что личные данные пользователей никогда не будут раскрыты из-за робота.

Массовое производство IRON запланировано на конец 2026 года. При этом, перед покупкой можно будет настроить внешность робота, включая пол и телосложение.

