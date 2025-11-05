Облако плазмы от вспышки на Солнце может задеть Землю

Облако плазмы от вспышки предпоследнего класса мощности — М7.4, которая произошла на Солнце 5 ноября, может задеть Землю в ночь с 7 на 8 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что активные центры на Солнце, где происходят мощные вспышки, двигаются к линии Солнца — Земля. Вспышка уровня М7.4 в этой области произошла в 14:19 по московскому времени в группе пятен 4274. До балла X ей не хватило около 30%.

«Она гарантированно повлияет на Землю. Строго говоря, пока нет модели, и пока даже нет данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу», — говорится в тексте.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН подчеркнули, что прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным не ранее чем через двое-трое суток.