Пользователей Windows лишили поддержки по ошибке

Lenta.ru

Корпорация Microsoft ошибочно разослала уведомления пользователям Windows 10 об окончании поддержки операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Пользователей Windows лишили поддержки по ошибке
© Lenta.ru

Официальная поддержка вышедшей в 2015 году Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года. Однако Microsoft оставила пользователям возможность получать обновления бесплатно еще как минимум год. При этом владельцы компьютеров с Windows 10 рассказали, что получили уведомления о немедленном окончании поддержки своей версии ОС.

Как заметили журналисты, подобное уведомление появилось в настройках системы, в связанном с ее обновлением разделе. Причем сообщения об окончании поддержки начали приходить еще в середине октября, о чем свидетельствуют публикации на Reddit. В Microsoft отреагировали на жалобы и признали, что уведомления были разосланы по ошибке.

«Сообщение "Поддержка вашей версии Windows прекращена" может отображаться некорректно», — объяснили в компании.

IT-гигант уже выпустил патч, который исправляет ошибку. В Microsoft подытожили, что владельцы Windows 10 останутся с поддержкой и будут получать обновления безопасности в соответствии с жизненным циклом операционной системы.

В начале ноября выяснилось, что Microsoft задержит выпуск крупного обновления 26H2 для большинства компьютеров. В первую очередь его получат лишь владельцы ПК с ARM-процессорами и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), затем — остальные пользователи.