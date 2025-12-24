Как мы видим сны: цветными или черно-белыми?

Многие люди видят сновидения почти каждую ночь, но зачастую совсем не помнят их. Иногда мы можем вспомнить сны до мельчайших деталей, а иногда — лишь общие очертания. Но что насчет цвета? Мы чаще видим сны цветными или черно-белыми? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На самом деле, цветовая палитра снов — довольно противоречивый предмет обсуждений в научном сообществе. Современные исследования показали, что телевидение и фильмы сильно повлияли на то, как мы воспринимаем сны и что можем вспомнить по пробуждению. Из-за того, что нынешние поколения людей привыкли к цветному телевидению, мы считаем сны своего рода фильмами или роликами. Они выходят в цвете — значит, и сновидения должны быть цветными.

Но так было не всегда. До 1960-х ученые предполагали, что люди преимущественно видели сны черно-белыми, и опросы подтверждали эту гипотезу. Маленькое исследование с участием 277 человек, опубликованное в 1942 году, обнаружило, что 70,7%о опрошенных студентов никогда не видели цвета в своих снах. Почти 60 лет спустя группе из 124 учащихся колледжа задали точно такой же вопрос — но ответы уже серьезно изменились. Так, в недавнем опросе менее 20% респондентов ответили, что редко или никогда не видят цвета во сне.

Другие исследования привели к схожим результатам. По факту, ученые вскрыли определенный паттерн: люди, родившиеся до появления цветного телевидения и фильмов, более склонны видеть монохромные сны чем те, кто родились после. Таким образом, наша интерпретация сновидений во многом зависит от того, какие медиа мы потребляем.

Но развлечения — не единственный фактор. Немалая доля того, что мы помним по пробуждению, зависит от того, как хорошо мы запоминаем сны и какие детали более четко отпечатываются в памяти. Как и в повседневной жизни, цвета объектов могут не запоминаться, если они соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть. Например, желтый банан вряд ли произведет сильное впечатление во сне, а вот неоново-розовый — наверняка. Помимо этого, если у человека есть какие-либо уникальные ассоциации с тем или иным цветом, то он может лучше запомниться во сне.

Как бы то ни было, сам вопрос о черно-белых или цветных снах не совсем корректен. Представляя сцену, в которой не важны цвета, наша ментальная картинка может быть не монохромной и не цветной, а размытой. На самом деле, сновидения могут оказаться не таким визуальным опытом, как мы думаем.