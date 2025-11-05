Google запустит серверы для ИИ в космос

Транснациональная технологическая компания Google планирует запустить серверы для ИИ в космос. Об этом сообщает The Verge.

Миссия получила название Project Suncatcher. Согласно плану Google, в космос будут запущены серверы для вычисления данных в области ИИ. Все они будут помещены на спутники, работающие от солнечных батарей — таким образом компания собирается решить проблему растущей энергопотребности в области обработки данных.

Как ожидают в Google, такое размещение позволит обеспечить вычислительным центрам круглосуточное и бесперебойное питание. Кроме того, в космосе солнечные панели смогут генерировать электричество в восемь раз более продуктивнее, чем на на Земле.

«В будущем космос может стать лучшим местом для масштабирования вычислений ИИ», — заявил старший директор Google по направлению развития ИИ Трэвис Билс.

Впрочем, инженерам из Google еще придется решить проблему связи между спутниками, а также влияния космической радиации на оборудование. Тестирование первых подобных спутников планируется к 2027 году.