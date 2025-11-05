WhatsApp добрался до часов Apple

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) представила приложение WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), предназначенное для использования на смарт-часах Apple Watch. Нововведение позволит пользователям оставаться на связи, не доставая свой iPhone, предоставляя возможность читать, набирать и отправлять сообщения прямо с запястья. Об этом сообщает издание The Verge.

Разработчики внедрили в клиент для Apple Watch ряд наиболее востребованных пользователями функций. Теперь пользователи могут видеть уведомления о входящих вызовах, не извлекая телефон. Приложение обеспечивает полноценную поддержку чтения сообщений, включая длинные тексты, отображаемые на экране часов. Также реализована возможность набора и отправки текстовых сообщений, а также записи и пересылки голосовых сообщений. Для оперативных ответов добавлена поддержка реакций с помощью эмодзи. Кроме того, новый клиент корректно отображает стикеры и изображения, а также сохраняет историю переписки.

Программное обеспечение совместимо с моделями Apple Watch Series 4 и более новыми устройствами, работающими под управлением операционной системы watchOS 10 и выше. Meta пообещала продолжать работу над улучшением функционала WhatsApp для Apple Watch, опираясь на отзывы пользователей.