«Евклид» заглянул за пыльную завесу темного облака

Космическая обсерватория «Евклид» заглянула за пыльную завесу темного облака. Результатом стало подробное изображение близких к нам (по астрономическим меркам) звездных яслей.

© ESA

Мерцающее видение межзвездного газа и пыли запечатлено космическим телескопом «Евклид» Европейского космического агентства. Туманность — часть так называемого темного облака LDN 1641 (Lynds 1641), которая находится на расстоянии около 1300 световых лет от Земли, в обширном комплексе пылегазовых облаков, где рождаются звезды, в созвездии Ориона.

В видимом свете этот участок неба кажется по большей части темным, с редкими звездами на вроде бы пустом фоне. Однако в инфракрасном диапазоне «Евклид» «видит» там множество звезд, сияющих сквозь причудливое полотно из пыли и газа. Это происходит потому, что частицы пыли эффективно блокируют видимый свет от звезд, находящихся позади них, но гораздо слабее поглощают ближний инфракрасный свет.

Туманность изобилует очень молодыми звездами. Некоторые из объектов, скрытых в пылевых коконах, выбрасывают вещество — это признак активного звездообразования. При приближении эти выбросы видны как малиновые пятна и завитки. В левом верхнем углу пылевая пелена редеет, и взору открывается вид на более далекую Вселенную, где за звездами нашего Млечного Пути таятся многочисленные галактики.

«Евклид» наблюдал этот участок неба в сентябре 2023 года для тонкой настройки своей системы наведения. Для проверок нужна была область неба, где мало звезд в видимом диапазоне; эта часть LDN 1641 оказалась наиболее подходящей на тот момент.

Испытания прошли успешно и помогли обеспечить надежное и сверхточное наведение телескопа на заданные цели. Это ключевая способность для получения исключительно четких астрономических изображений обширных участков неба с высокой скоростью. Данные для этого снимка, который охватывает около 0,64 квадратных градуса — что более чем в три раза превышает площадь полной Луны на небе — были собраны всего за пять часов наблюдений.

«Евклид» проводит обзор неба, чтобы составить самую обширную из когда-либо существовавших 3D-карт внегалактической Вселенной. Его главная задача — помочь ученым раскрыть загадочную природу темной материи и темной энергии. Вместе с тем, миссия также предоставит целую сокровищницу наблюдений за интересными регионами нашей Галактики, подобными этому, а также бесчисленные детальные изображения других галактик, открывая новые пути для исследований во многих областях астрономии.